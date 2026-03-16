كالاس: أعضاء الاتحاد الأوروبي سيناقشون إجراءات لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

قالت مسئولة ‌السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن الدول ⁠الأعضاء ستناقش الإجراءات التي يمكن اتخاذها من الجانب الأوروبي لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا.

وأضاف كالاس، للصحفيين قبيل ‌اجتماع ⁠لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: "من مصلحتنا إبقاء مضيق ⁠هرمز مفتوحا، ولذلك نناقش أيضا ما ⁠يمكننا فعله في هذا ⁠الصدد من الجانب الأوروبي"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الأسبوع دولا حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي وسط استمرار الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران للأسبوع الثالث.

وقال ترامب إن إدارته تواصلت بالفعل مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها. ‌وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر عن أمله في أن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.

وأغلقت إيران فعليا المضيق، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى تعطل 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية في أكبر اضطراب من نوعه على الإطلاق.