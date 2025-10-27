قال علاء موسى سفير مصر لدى بيروت، إن القاهرة تبذل جهودًا منذ فترة طويلة عملًا على تهدئة الأوضاع في لبنان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بيروت بعد لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، أن هذه الجهود المصرية مستمرة منذ بدء جبهة إسناد غزة من لبنان، حيث أكدت مصر ضرورة وأد كل الظروف التي يمكن أن تقود الأمور إلى وضع سيئ.

وأشار إلى أن مصر تواصل هذا الدور بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، حيث يتم الاستماع إلى كل أركان الدولة وفي مقدمتها الرئيس جوزيف عون والمسار الذي يرغب في الاتجاه إليه.

وشدد على أن الرئيس عون يبحث عن مصلحة لبنان ولديه مقاربة مهمة وموضوعية، مؤكدا أن مصر تدعم هذه المقاربة.

ولفت إلى أن ما يحدث حاليًّا من تطور في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان سواء في مداها الجغرافي أو وتيرتها أو أهدافها تستدعي التحوط مما هو قادم في المستقبل.

ونوه بأنه عندما تتحرك مصر أو يتواصل مسئولوها مع المسئولين اللبنانيين فإنّ هذا الأمر لا يحمل رسائل تهديد، لكن مصر تسعى إلى مشاركة الطرف اللبناني فيما تراه من أمور يجب التحوط لها.