استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق خان يونس

استشهد مواطن فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين شرق مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، استشهد 395 مواطنا، وأصيب 1088، وجرى انتشال 634 جثمانا.

وفي وقت سابق، أصيب 3 مواطنين اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ومدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواطنين أصيبا بجروح برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن فتى أصيب برصاص الاحتلال شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.