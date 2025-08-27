الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة المولد النبوي الشريف

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وتقرر منحهم زيارة استثنائية واحدة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 6/9/2025 حتى يوم الأحد الموافق 5/10/2025.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وبمناسبة الاحتفال "بالمولد النبوى الشريف" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.