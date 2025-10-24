تغييرات عديدة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ديكيداها بالكونفدرالية

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالى في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد السلام، فى إياب الدور التمهيدي الثاني فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية وهى المباراة التى تبدو سهلة نظريا بعد فوز «الأبيض» ذهابا بسداسية في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، واقتراب إعلان تأهل الزمالك لدور المجموعات رسميا.

ويتوقع أن يمنح البلجيكي يانيك فيريرا الفرصة لعدد من البدلاء للمشاركة في المباراة، والوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين في ظل الاستعداد لخوض منافسات كأس السوبر المصري في الإمارات.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: بارون أوشينج، محمود الونش، محمد إسماعيل وأحمد فتوح.

خط الوسط: أحمد ربيع، ناصر ماهر وأحمد حمدي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري، عبد الحميد معالي وشيكوبانزا.