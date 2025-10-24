 اليوم.. الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري مرتبط السلة رجال - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:26 م القاهرة
اليوم.. الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري مرتبط السلة رجال

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 12:20 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 12:20 م

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مساء اليوم، الجمعة، مع فريق هليوبوليس ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة دوري المرتبط.

تنطلق المباراة في الثامنة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لمواصلة الانتصارات في بطولة دوري المرتبط.

وتقام مباراة فريق المرتبط تحت 18عاما مع هليوبوليس في تمام الساعة السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي في الجزيرة.

ويسعى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، للحفاظ على اللقب بعد حصده للبطولة الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.


