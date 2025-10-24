سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مساء اليوم، الجمعة، مع فريق هليوبوليس ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة دوري المرتبط.

تنطلق المباراة في الثامنة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لمواصلة الانتصارات في بطولة دوري المرتبط.

وتقام مباراة فريق المرتبط تحت 18عاما مع هليوبوليس في تمام الساعة السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي في الجزيرة.

ويسعى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، للحفاظ على اللقب بعد حصده للبطولة الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.