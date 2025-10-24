الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال

يختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة استعدادًا لمواجهة إيجل نوار، بطل بوروندي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق إيجل نوار مساء غدٍ، السبت، ضمن منافسات الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا 1-0.

ويخوض الأهلي مران اليوم تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي، والذي يحاول التغلب على ضغط المباريات والإجهاد البدني، في ظل خوض مباراة الاتحاد السكندري أمس الأول، الأربعاء، حيث أدى اللاعبون أمس الخميس تدريبات استشفائية.

ويدرس توروب، إجراء تعديلات كثيرة على التشكيلة الأساسية التي ستواجه إيجل نوار في ظل ضغط المباريات المتلاحق، ورغبة المدرب في الحفاظ على اللياقة البدنية للعناصر الأساسية قبل المواجهة الهامة في الدوري المصري أمام بتروجت يوم الأربعاء المقبل.

ويتجه توروب لإراحة عدد من العناصر الأساسية التي خاضت مواجهتي الاتحاد والذهاب أمام الفريق البوروندي، وفي مقدمتهم ياسر إبراهيم ومروان عطية ، محمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى زيزو.