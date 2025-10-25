رئيس الأركان الروسي يتفقد وحدات مقاتلة في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- زار وحدات عسكرية في دونيتسك التي ضمتها روسيا إليها في سبتمبر 2022



تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، السبت، وحدات "المجموعة العسكرية المركزية" المشاركة في الحرب بأوكرانيا على جبهة دونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن جيراسيموف زار مقر المجموعة العسكرية المركزية المشاركة في القتال بمحور كراسنوارميسك على الجبهة الأوكرانية.

واطلع جيراسيموف على سير العمليات القتالية للوحدات العسكرية الروسية في دونيتسك، وتلقى إحاطة من قادة المجموعات عن الوضع العسكري في الجبهة.

وهنأ جيراسيموف القوات على "نجاحها" في أداء مهامها بالسيطرة على منطقة دونيتسك.

وضمت روسيا مقاطعات دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية (شرق) إليها في سبتمبر 2022.