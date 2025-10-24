مستوطنون يشعلون النيران في مركبات لفلسطينيين شرق رام الله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أضرم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، النيران في عدد من مركبات الفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منطقة التل في دير دبوان، وأشعلوا النيران في عدد من المركبات المركونة أمام منازل الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي، 490 اعتداء، واستهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية، إذ تركزت في محافظات الخليل بواقع 127 اعتداء ورام الله بـ 122 اعتداءات، ونابلس بـ 115 اعتداء على يد المستعمرين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة البالوع، وداهمت شقه سكنية وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في السياق ذاته، هاجم مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، قاطفي الزيتون في بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة خلة القتيل شمال البلدة، ومنعوهم من إكمال قطف الزيتون في المنطقة.

ويتعرض قاطفي الزيتون في محافظات الوطن لاعتداءات متكررة من المستوطنين وجنود الاحتلال، ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.