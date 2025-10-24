سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُصيب حوالي 50 شخصًا في انقلاب حافلة كانت تقلّ عمال مصنع بولاية بنزرت شمالي تونس.

ووقع الحادث فجر اليوم الجمعة على إحدى الطرق الرابطة بين المصنع الواقع في معتمدية ماطر ومعتمدية سجنان.

وبحسب المعطيات التي نُشرت صباح اليوم، تم نقل أكثر من 20 شخصًا في مستشفيات الجهة، فيما غادر البقية بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة.

وذكر شهود عيان أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، ما أدى إلى انزلاقها خارج الطريق. وأظهرت مقاطع فيديو أضرارًا جسيمة بالحافلة.

وتتسم المنطقة بطرق ضيقة ومتعرجة.

وقال ممثل الجهة في مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان)، علي بجاوي، إن سائق الحافلة استلم وظيفته حديثًا ولم تكن لديه دراية مسبقة بالطرق في المنطقة.