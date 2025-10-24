العراق: مصادقة الكنيست على الضم انتهاك صارخ للقانون الدولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- الخارجية العراقية اعتبرت الخطوة "مساسا مباشرا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتقويضا لفرص الاستقرار بالمنطقة"

أدان العراق، الجمعة، مصادقة الكنيست التمهيدية على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس، واعتبرها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنها "تدين بشدة مصادقة كنيست الكيان الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية".

واعتبرت أن الخطوة "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومساس مباشر بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وأكدت الوزارة أن "هذه الإجراءات التوسعية تقوض فرص الاستقرار وتكرس واقع الاحتلال والاستيطان، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والوقوف بحزم أمام سياسات العدوان والتوسع الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

ويأتي شروع الكنيست في المصادقة على "مشروعي قانونين" لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم"، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 26 سبتمبر الماضي أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة، وبالتزامن مع زيارة نائبه جي دي فانس إلى تل أبيب.

ولكي يصبح "المشروعان" قانونين نافذين، يتعين التصويت عليهما في ثلاث قراءات إضافية داخل الكنيست.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، سيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.