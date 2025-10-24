توفي فلسطيني، الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي أمس شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "الشاب محمد أحمد خميس أبو حنين (18عاما)، استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس، في مخيم عسكر الجديد".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت مخيم عسكر الجديد مساء أمس، حيث اندلعت مواجهات، وأطلق الجنود خلالها الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة الشاب أبو حنين بالرصاص الحي في الظهر ووصفت جروحه بالخطيرة".

وقتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة بما فيها القدس، أكثر من ألف 58 فلسطينيا وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.

أما الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، فخلّفت 68 ألفا و280 شهيد، و170 ألفا و375​​​​​​​ جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.​​​​​​​​​​​​​​