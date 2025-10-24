أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ159 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة، بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2025.

أبرز الأنشطة والفعاليات:

الجمعة 17 أكتوبر:

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين الإجراءات المتعلقة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل المواصلات العامة، بما في ذلك سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025.

السبت 18 أكتوبر:

أعلنت الوزيرة عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الحادي عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام 2025/2026، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر، متضمنًا تنفيذ 3 برامج تدريبية يستفيد منها 130 متدربًا من مختلف المحافظات.

كما تلقت الوزيرة تقريرًا من القطاعات المعنية حول انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات، مؤكدة متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل وخطوط السير، بالإضافة إلى توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمي.

الاثنين 20 أكتوبر:

أعلنت الوزيرة والقائم بأعمال وزير البيئة عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمحافظة مطروح بتكلفة 65 مليون جنيه، ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.

واستقبلت الوزيرة السفير الإماراتي الجديد، حمد عبيد الزعابي، لبحث التعاون المشترك في التدريب وتأهيل الكوادر والتحول الرقمي، بالإضافة إلى جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع الإمارات.

كما شارك ممثل الوزارة في فعاليات النسخة الثالثة لقمة أفريقيا الزرقاء بمدينة طنجة المغربية، بالإضافة إلى الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء حول مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة.

الثلاثاء 21 أكتوبر:

تلقت الوزيرة تقريرًا عن جهود صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل 614 مشروعًا جديدًا بإجمالي 10 ملايين و181 ألف جنيه.

وشاركت الوزيرة في الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة التزام المحافظين بالتعريفة الجديدة وتنظيم العمل بالمواقف ومحطات الوقود، والإجراءات التحضيرية لانتخابات مجلس النواب 2025، ورفع جاهزية المحافظات لمواجهة موسم الأمطار والسيول، بالإضافة إلى متابعة ملفات تقنين أوضاع الأراضي وتراخيص أبراج المحمول.

الأربعاء 22 أكتوبر:

التقت الوزيرة عبر الفيديو كونفرانس مع خريجي برنامج إعداد رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتوزيع القيادات الجديدة على مختلف المحافظات.

كما شارك مساعد الوزير للتعاون الدولي في فعاليات المنتدى الحضري الوطني الثالث بباكو، وأعلنت الوزيرة عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وتمت مشاركة الوزيرة في الاجتماع الثالث والستين لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

الخميس 23 أكتوبر:

شاركت الوزيرة في مؤتمر وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، مؤكدة أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتطوير المدن القائمة والجديدة، بما يعزز جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد، لضمان مدن أكثر مرونة واستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.