صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته في ملف مكافحة تهريب المخدرات، مؤكداً أن إدارته لن تطلب إعلان حرب على ما وصفه بـ"العصابات المرتبطة بفنزويلا"، بل ستتخذ إجراءات مباشرة ضد المتورطين في إدخالها إلى الولايات المتحدة، سواء عبر البحر، أو عبر الحدود البرية التي قال إنها ستكون "الجبهة التالية".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارته ستعلن الحرب على عصابات المخدرات، وما إذا كانت ستطلب من الكونجرس الموافقة على ذلك، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لا أعتقد أننا سنطلب بالضرورة إعلان حرب، وأعتقد أننا سنقتل ببساطة الأشخاص الذين يرسلون المخدرات إلى بلدنا"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأشار ترامب إلى أن "ما يُسمّى بتهريب المخدرات عبر البحر أصبح الآن نحو 5% فقط؛ مما كان عليه قبل عام، بل أقل من 5%". ومضى قائلا: "الآن تأتي عن طريق البر، وهذا مثير للقلق، وسنعالج مسألة البر لاحقاً".

ونفى الرئيس الأمريكي صحة التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت قاذفات "بي-1" قرب فنزويلا لزيادة الضغط العسكري.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن قاذفات أمريكية من طراز "بي-1" حلقت بالقرب من فنزويلا، أمس، في خطوة تصعيدية جديدة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، بعد أيام فقط من تنفيذ طائرات حربية أمريكية أخرى ما وُصف بأنه "عرض هجومي" قرب الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وينفذ الجيش الأمريكي منذ أوائل الشهر الماضي هجمات قاتلة على سفن في المياه قبالة فنزويلا يقول ترامب إنها تهرب بالمخدرات.

وستصل سفن وطائرات حربية أمريكية وقوات من مشاة البحرية اعتبارا من يوم الأحد إلى ترينيداد وتوباجو، الدولة الجُزرية الواقعة قبالة السواحل الفنزويلية، لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في سياق الضغط الأمريكي على كراكاس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نداءً بالإنجليزية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، داعياً الولايات المتحدة إلى تجنب "الحرب المجنونة وجنون الحرب" مع بلاده، قائلاً: "لا لحرب المجانين، لا لجنون الحرب"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مادورو خلال اجتماع مع النقابات المؤيدة له: "نعم للسلام، نعم للسلام إلى الأبد، السلام إلى الأبد. لا للحرب المجنونة، رجاءً!".