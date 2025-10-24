قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن نجاح مسرحيته الاستعراضية «أم كلثوم» يكمن في اتباع «منهجية تفكير علمية» في اختيار أبطالها.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي: «أنا كنت واحدًا من ضمن الذين اختاروا الأصوات، لكن اثنين دكاترة اختاروها معنا الأبطال من معاهد متخصصة»، مشددا أن المبدأ الأساسي الذي حكم عملية الاختيار، البحث عن «الأنسب وليس الأفضل».

وشدد أن الفكرة ولدت من رحم العشق لهذا الفن، قائلا: «أنا عشقت الميوزيكال، وأحس أنني ولدت لأشتغل ميوزيكال لأني شاعر وأعمل في الدراما».

وأوضح أن شرارة المشروع انطلقت خلال جلسة مع فريقه الإعلامي حول العمل الذي سيقدم به شركته الجديدة، وتزامن ذلك مع الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم، ليأخذ قراره فورًا بتقديم عمل عنها.

واعتبر أن العمل يعد ذروة مسيرته الإبداعية، قائلا: «على كثرة ما كتبت، والحمد لله نجحت في أشياء كثيرة، لكن أجمل وأكثر الأعمال التي كتبتها بشغف يفوق الوصف هي مسرحية أم كلثوم».

وأكد أن حياته بكل تقلباتها من حب وحزن وفرح تشكلت على أنغام أغانيها، مشيرا إلى

تعلمه كتابة الشعر من أغاني أم كلثوم، من خلال الاستماع إلى الأغاني وكتابتها والعمل على تقليدها.

وتابع: «أنا حبيت واتحبيت، واتجرحت وجرحت، وفرحت وحزنت على أغاني أم كلثوم، كنت أكتب قصة حياتي مع قصة حياة أم كلثوم في هذه المسرحية؛ كل مشاعري التي تكونت على مدار عمري كانت من عصري لكنها تكونت في الأساس على أغانيها».

ووصف قراره بإنتاج مسرحية استعراضية ضخمة عن أم كلثوم في هذا الزمن بأنه «نوع من أنواع الجنون»، مشيرا إلى تسجيل الموسيقى بالكامل خارج مصر، فضلا عن الرهان على جيل جديد من المواهب الشابة التي يقف الكثير منها على خشبة المسرح للمرة الأولى.