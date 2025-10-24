باشرت النيابة الإدارية، اليوم الجمعة، الإشراف القضائي باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الأندية الرياضية المصرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضمن بروتوكول التعاون المبرم مع وزارتي الشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعميم تجربة التصويت المميكن على انتخابات الأندية ومراكز الشباب وكافة الجهات والهيئات التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الانتخابات تُجرى عبر 55 لجنة انتخابية، منها 44 لجنة بفرع مدينة نصر، و11 لجنة بفرع التجمع الخامس، تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء النيابة الإدارية، مع تمثيل بارز للمرأة في اللجان العامة والفرعية.

وأضاف أن المستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، ترأس اجتماعًا تحضيريًا منتصف الأسبوع، لاستعراض برنامج التصويت الإلكتروني وإجراءات العملية الانتخابية، كما عقدت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، بالتنسيق مع وحدة التحول الرقمي، عدة اجتماعات لمتابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

ويُذكر أن النيابة الإدارية استحدثت نظام التصويت المميكن، وهو برنامج تم إيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA"، وقد تم من خلاله الإشراف على عدد من العمليات الانتخابية السابقة بنجاح.