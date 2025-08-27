تداول 80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و731 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و731 شاحنة و209 سيارات، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 7 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1834 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 70 ألف طن بضائع، و317 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، و414 شاحنة و80 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة وادى الكرنك، وعلى متنها 65 ألف طن قمح فرنسي لصالح هيئة السلع التموينية، وتتخذ الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

ويشهد ميناء سفاجا، مغادرة السفينتين Belagos Express وبوسيدون إكسبريس، واستقبل الميناء أمس السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس، وشهد مغادرة السفينة ALcudia Express.

وشهد ميناء نويبع، تداول 2700 طن بضائع و279 شاحنة من خلال وصول وسفر السفينتين الحسين وآيلة.