59 شهيدا بينهم 22 طفلا في غارات إسرائيلية على منازل وخيام النازحين بغزة

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بسقوط 59 شهيدا بينهم 22 طفلا جراء سلسلة غارات جديدة شنها الطيران الإسرائيلي على منازل وخيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع.



هذا وقصف الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مواقع في قطاع غزة بزعم الرد على ما وصفها بـ"خروقات من جانب حركة حماس"، وذلك في ظل المزاعم الإسرائيلية بشأن سلسلة أحداث ميدانية في رفح ومناطق أخرى من القطاع.

وادعى مسؤول أمني إسرائيلي أن عناصر من حماس أطلقوا النار باتجاه قوة إسرائيلية داخل غزة، وأن مقاتلين خرجوا من نفق في منطقة رفح وأطلقوا قذائف مضادة للمدرعات على قوات الجيش المنتشرة في المنطقة.

وتذرعت إسرائيل بهذه المزاعم لمهاجمة داخل قطاع غزة، بزعم أنها شكّلت "تهديدا مباشرا للقوات المنتشرة هناك"، وشملت الضربات "مبان وفتحات أنفاق" داخل القطاع.

وكانت حركة "حماس" أكدت مساء الثلاثاء أن لا علاقة لها بحادث إطلاق النار على جندي إسرائيلي في رفح، مشددة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد مساء الثلاثاء أن القيادة العسكرية تلقت تعليمات بشن ضربات قوية على غزة فورا، وذلك بعد استكمال المشاورات الأمنية.

وأوضح أنه سيجتمع مع قادة الدفاع في وقت لاحق من الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن "خطوات إسرائيل التالية" ردا على ذلك.

من جانبه، قلل جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجم التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار في غزة سيصمد".

