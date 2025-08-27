دراسة: اللاجئون في ألمانيا يشعرون بتراجع متزايد في الترحيب

أظهرت دراسة طويلة الأمد، أن الشعور بالترحيب بين اللاجئين المقيمين في ألمانيا قد تراجع بشكل مطرد.

وفي تحليل أجراه المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو) في برلين، سأل الباحثون اللاجئين السؤال التالي: "هل تشعر بأنك موضع ترحيب في ألمانيا اليوم؟".

وأجاب 84% من المشاركين بنعم "تماما" أو "إلى حد كبير" في عام 2017، انخفضت النسبة إلى 78% في عام 2020، وإلى 65% في عام 2023.

ووفقا للمعهد، لم يؤخذ في الاعتبار في التحليل تصريحات اللاجئين من أوكرانيا وتركيا.

وفي إطار الدراسة، تم سنويا خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2023 استطلاع آراء الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء أو حماية مؤقتة في ألمانيا منذ عام 2013 حتى سبتمبر 2022، بغض النظر عن قبول طلباتهم.

ويرى معدو الدراسة، وجود صلة بين النقاش العام حول الإجراءات التقييدية لسياسة الهجرة - مثل تسهيل الإعادة إلى الموطن - وتراجع الشعور بالترحيب.

وجاء في التحليل: "علاوة على ذلك انطوى الخطاب السياسي في عام 2023 - كما هو الحال اليوم - على مستوى مرتفع من كراهية فئات من البشر، وتزايد في بروز المواقف المناهضة للهجرة".

وتظهر نتائج الدراسة، أن العديد من الأشخاص الذين قدموا إلى ألمانيا طلبا للجوء يشعرون الآن بالقلق إزاء المناخ الاجتماعي.

وعندما طرح المعهد سؤال "هل أنت قلق بشأن العدواة والكراهية ضد الأجانب في ألمانيا؟"، أعرب 32% من اللاجئين عام 2016 و29% عام 2017 عن هذه المخاوف. ووفقا للدراسة، ارتفع هذا الرقم بحلول عام 2023 ليشمل أكثر من نصف اللاجئين (54%).

وبحث المعهد فيما إذا كان الأطفال المولودون للاجئين في ألمانيا يختلفون عن غيرهم من الأطفال من حيث تطورهم.

ووجد الباحثون، أن أداء أطفال اللاجئين في اللغة والعلاقات الاجتماعية والمهارات الحركية بين سن الثانية والرابعة كان أسوأ مقارنةً بأطفال الأمهات الأخريات، سواء كن منحدرات أو غير منحدرات من أصول مهاجرة.

وعزا الباحثون، ذلك إلى عوامل مثل الصحة النفسية للأم، ومستوى تعليمها، ووضعها الوظيفي.

وتُظهر النتائج، أن أداء أطفال الأمهات المنحدرات من أصول مهاجرة كان أفضل بوجه عام في المهارات اليومية - ربما يكون ذلك نتيجة لزيادة استقلالية الأطفال في الحياة اليومية، على سبيل المثال في المهام المنزلية البسيطة مثل إعداد الطاولة أو التنظيف.