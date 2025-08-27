التعليم: الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة للمشاركة في أعمال الملاحظة لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوضحت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب أرسلته إلى المديريات التعليمية، أنه في إطار سعيها لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متطورة، يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل المدرسة لشئون العاملين ومشرفي المواد الأساسية لكل مرحلة تعليمية، تكون مهمتها تحديد الاحتياجات في كل التخصصات بعد استكمال أنصبة المعلمين الأساسيين المحددة قانوناً أو رغبتهم في تجاوز النصاب.

وأضافت الوزارة أن مهمة هذه اللجنة اختيار المعلمين للعمل بنظام الحصة في مختلف التخصصات وفق الضوابط التالية:

-أن يكونوا من الحاصلين على مؤهلات تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة.

-تتم المفاضلة بين المتقدمين وفق المؤهل العلمي والخبرة في التدريس والتوزيع الجغرافي.

-تعطى الأولوية للاستعانة بالمعلمين "بنظام الحصة" ممن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة وينتظرون اختبارات الأكاديمية العسكرية المصرية، ثم تُستكمل الأعداد المطلوبة وفق الضوابط السابقة.

-يتم إرسال بيانات معلمي الحصة للإدارة التعليمية لإجراء الاستعلام الأمني قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ.

-للجنة الحق في صرف النظر عن أي معلم بالحصة إذا تبيّن عدم جديته في أداء المهام الموكلة إليه، تحقيقاً لتحسين الأداء.

-متابعة معلمي الحصة دورياً من قبل إدارة المدرسة ومدى التزامهم بحضور اليوم الدراسي كاملاً "بدءاً من طابور الصباح" وتنفيذ مهامهم كاملة تحت إشراف مدير المدرسة.

-التأكيد على موجه أول الإدارة التعليمية عقد تدريب تخصصي لمعلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي.

-يجوز لمعلم الحصة – في التخصصات النادرة – العمل بأكثر من مدرسة داخل نطاق الإدارة التعليمية، خاصة المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، بالتنسيق بين المدارس.

--يُسمح بالاستعانة بمعلمي الحصة للمشاركة في أعمال الملاحظة بامتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، على أن تحتسب الجلسة الامتحانية الواحدة بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين.