قال المايسترو سليم سحاب، ردًا على تساؤل حول ما إذا كان زمن الموسيقى والطرب الجميل قد انتهى، إن الأمر نفسه يحدث في الغرب، حيث تستحوذ الأغاني الترفيهية والخفيفة على اهتمام الأغلبية، بينما لا تتجاوز نسبة المستمعين لموسيقى «بيتهوفن» 10% في أوروبا.

وشدد سحاب، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار»، على أن شغفه بالفن الراقي «لا يقل بل يزداد»، مؤكدًا أن الموسيقى الكلاسيكية تظل ذات قيمة خالدة رغم التغيرات، مستشهدًا بأعمال سيد درويش ورياض السنباطي التي ما زالت تحتفظ بجمالها ورونقها وألحانها حتى بعد أكثر من مئة عام.

ووصف رباعيات رياض السنباطي بأنها «ملحمة تاريخية» ستظل خالدة «ولو بعد مليون سنة»، مشيرًا أيضًا إلى إبداعات زكريا أحمد والقصبجي وغيرهما من عمالقة الموسيقى.

ورفض سحاب تصنيف الموسيقى إلى «قديم وحديث»، مؤكدًا أنه يصنفها فقط إلى «جيد وسيئ»، موضحًا أن الأعمال الرديئة سرعان ما تسقط مع مرور الزمن.

وأضاف أن انتشار الأغاني الترفيهية حاليًا يرتبط بسرعة الحياة وسعي الشباب وراء الشهرة والمال، مشددًا على أن أي عمل فني يحتاج إلى «طهي ومجهود» ليخرج صحيحًا.

وأشار إلى أن الفارق بين الموسيقى العربية والأوروبية يكمن في أن «الموسيقى العربية الحالية ابتعدت عن الانتماء القومي»، موضحًا أن الموسيقى في جوهرها «لغة قومية» لكل شعب، تعبّر عن هويته وانتمائه.