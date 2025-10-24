وزير الخارجية الأمريكي: قوة حفظ السلام في غزة ستضم دولاً تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها وبدون دور لـ الأونروا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية بصدد منح إسرائيل دورا في تشكيل قوة حفظ السلام الدولية الخاصة بقطاع غزة.

وأوضح روبيو، اليوم الجمعة، خلال زيارته لمركز التنسيق في إسرائيل المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار، أن قوة حفظ السلام يجب أن تتكون من دول "تشعر إسرائيل بالارتياح حيالها".

وأفادت تقارير بأن إسرائيل لا ترغب في أن تشارك تركيا بقوات في الأراضي الفلسطينية.

وتتضمن خطة وضعتها الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة نشر قوة دولية لضمان تحقيق السلام.

وامتنع روبيو عن التعليق بشأن الدول التي قد تعترض إسرائيل على مشاركتها في قوة حفظ السلام.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أود فقط أن أقول إن العديد من الدول تبدي اهتماما في الوقت الراهن بالمشاركة، لكننا لم نشكل هذه القوة بعد".

وقال وزير الخارجية الأمريكي بادئ ذي بدء يجب أن يصمد وقف إطلاق النار، ويجب أن يحصل سكان المنطقة الساحلية على المساعدات الإنسانية.

وأردف أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لن يكون لها دور، متهما الوكالة بأنها تحولت إلى ذراع تابع لحركة حماس، وفق قوله.

وحذر روبيو من أنه إذا رفضت حماس نزع سلاحها، فسيعد ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع روبيو، "نريد قطاع غزة يمكن للسكان أن يعيشوا فيه بدون حماس، حيث تتوفر لهم فرص العمل والازدهار والحياة الكريمة".

وحسب روبيو، لا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كانت السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، ستؤدي دورا في قطاع غزة مستقبلا. وكانت إسرائيل قد أعربت في السابق عن رفضها الشديد لذلك.