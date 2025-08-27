حماس: الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيدًا على الأقل في مقابر الأرقام وثلاجات خاصة

قالت حركة حماس، إن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 726 شهيدًا من أبناء الشعب الفلسطيني موزّعة بين مقابر الأرقام وثلاجات خاصة، بعضها منذ عشرات السنين في جريمة بشعة وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال صعّد هذه السياسة اللا إنسانية بشكل غير مسبوق خلال حرب الإبادة التي يشنّها على الفلسطينيين منذ قرابة 23 شهرًا.

وأشارت إلى أن هذا العدد من الجثامين هو ما أمكن توثيقه، في حين أنّ هناك أعداداً أخرى من الشهداء في قطاع غزّة لم يُوثَّق مصير جثامينهم بعد، ما يفاقم حجم الجريمة وبشاعتها.

وتابعت حماس: «أمام هذه السياسة الصهيونية الإجرامية بحقّ أبناء شعبنا وعوائلنا الصابرة وشهدائنا الأبرار، وفي اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، نترحّم على أرواح شهدائنا، ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا، والحرية القريبة لأسرانا».

وشددت على أن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق جثامين الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023، تمثل خرقًا فاضحًا لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تضمن حقوق الموتى وتُلزم بالكرامة الإنسانية في الحروب.

وتابعت: «سياسة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء والعبث بها ليست إلا جزءًا من منظومة القمع والإرهاب الصهيونية، التي تهدف إلى معاقبة العائلات الفلسطينية، والحرمان من حقها المشروع في دفن أبنائها بما يليق بكرامتهم».

ونوهت بأن المقاومة أثبتت أصالة قيمها الإنسانية والأخلاقية والحضارية في التعامل مع جثامين أسرى الاحتلال خلال عملية التبادل الأخيرة، بينما تواصل حكومة الاحتلال جرائمها السادية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه وجثامين شهدائه، في مشهد يؤكد للعالم أن هذا كيانٌ مارق يستوجب عزله ومقاطعته ومحاكمته.

ودعت حماس، الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك الجاد والضغط على الاحتلال في كل المحافل الدولية، لإلغاء جريمة "مقابر الأرقام"، وإجباره على التوقّف عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء.



