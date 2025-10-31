وزيرا الرياضة والإسكان يفتتحان نادي «النادي» بالعاصمة الإدارية الجديدة

افتتح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من هاني سويلم، وزير الري، سامح الحفني، وزير الطيران المدني، محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كجوك، وزير المالية، محمد جبران، وزير العمل، مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

حيث قام الوزراء بجولة داخل أرجاء النادي بالدراجات، الذي أُقيم على أحدث الطرز الإنشائية ويضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والخدمية والاجتماعية، منها ملاعب كرة القدم الخماسية والتنس والاسكواش، ومجمع حمامات السباحة، وصالة الجيمانيزيوم، والمبنى الاجتماعي، والمطاعم والكافيتريات، بما يجعله نموذجاً متكاملاً للأندية الحديثة التي توفر خدمات متكاملة للأعضاء وروادها من مختلف الفئات العمرية، اعقبها مباراة كرة قدم بين السادة الوزراء.

أكد أشرف صبحي أن افتتاح نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة رياضية واجتماعية متكاملة للمواطنين، ودعم الاستثمار في المجال الرياضي وفق نظم الإدارة الحديثة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجسد التعاون المثمر بين وزارتي الشباب والرياضة والإسكان، مؤكداً استمرار العمل على نشر تلك النماذج في مختلف المحافظات بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، وبما يعزز من مفهوم الرياضة كقوة ناعمة ومحرك للتنمية.

واختتم أشرف صبحي كلمته متقدما بالشكر لشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مجهوداته الكبيرة التي بذلها في سبيل الانتهاء من كافة الاعمال او المتعلقات الاخري بنادي النادي، وهو ما يعكس الروح التي يعمل بها معا جميع الوزراء من اجل تنمية المجتمع المصري وتقديم افضل الخدمات له.