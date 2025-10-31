مسيرة شعبية لـ مستقبل وطن بالإسكندرية لدعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب 2025

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسيرة شعبية وسط المحافظة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025، دون دعم مرشحين بعينهم.

انطلقت المسيرة من منطقة الإبراهيمية مرورًا بعدد من الشوارع الرئيسية، وسط تفاعل كبير من الأهالي والمارة، حيث رفع المشاركون أعلام مصر ولافتات تحث على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، أمين الحزب بالإسكندرية، وقيادات الحزب بالمحافظة وعدد من نواب مجلس الشيوخ ومرشحي مجلس النواب، مؤكدين أن المشاركة واجب وطني يعكس وعي المواطن المصري ودعمه لمسيرة التنمية والبناء.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الإسكندرية في بيان سابق رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والمديريات استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025 بدعوة المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما يُجرى التصويت للمصريين بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للناخبين