تدشين سفارة دولة فلسطين في لندن

افتتح سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، اليوم الاثنين سفارة دولة فلسطين لدى المملكة، وذلك بإزاحة الستار عن اللوحة الرسمية للسفارة في لندن، وذلك عقب اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر الماضي، واستكمال الترتيبات الرسمية والبروتوكولية اللازمة بين الدولتين.

وتحلّ اللوحة الجديدة محل التسمية السابقة "البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة" لتصبح "سفارة دولة فلسطين"، بما يعكس تمتع السفارة بكامل وضعها الدبلوماسي.

وفي كلمة ألقاها أمام كبار المسؤولين البريطانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الجالية الفلسطينية، وجّه السفير زملط، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والشعب الفلسطيني، الشكر إلى الحكومة البريطانية والشعب البريطاني، مضيفا أن هذا الافتتاح هو نتاج 100 عام من كفاح الشعب الفلسطيني الدؤوب.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول "تقف هذه السفارة كرمز للأمل والصمود بأن السلام ليس ممكنا فحسب، بل هو حتمي، عندما يكون قائما على العدالة والكرامة والمساواة".

ووصف زملط الافتتاح بأنه اعتراف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في السيادة الوطنية والمساواة بين الأمم، مضيفا: "هذه السفارة هي برهان على أنه من المستحيل إنكار هويتنا ومحو وجودنا ".

وتابع: "إن هذه لحظة تاريخية فارقة بكل المقاييس بالنسبة لشعب حُرم من حقه في تقرير المصير لأكثر من قرن. اليوم، أصبح للجالية الفلسطينية في بريطانيا بيتٌ ثانٍ وقطعة من فلسطين على الأراضي البريطانية".

وجدّد زملط التزام فلسطين بتحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس السلك الدبلوماسي لدى البلاط الملكي، وكبار المسؤولين من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، وأعضاء السلك الدبلوماسي العامل في بريطانيا، وقادة وأبناء الجالية الفلسطينية في بريطانيا.





