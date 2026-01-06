ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2025 بعد هدف محمد صلاح أمام بنين

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، التألق في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما سجل الهدف الثالث للفراعنة في شباك بنين خلال مباراة دور الـ16 التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات البطولة المقامة حاليًا بالمغرب.

وجاء هدف صلاح ليؤكد دوره الحاسم ومساهمته الفنية في مسيرة منتخب مصر نحو الأدوار المتقدمة، فيما يستمر اللاعب في المنافسة بقوة على لقب هداف البطولة.

وجاء ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2025 على النحو التالي:

إبراهيم دياز – المغرب – 4 أهداف

أيوب الكعبي – المغرب – 3 أهداف

محمد صلاح – مصر – 3 أهداف

رياض محرز – الجزائر – 3 أهداف

فيكتور أوسيمين – نيجيريا – 3 أهداف

أديمولا لوكمان – نيجيريا – 3 أهداف

لاسين سينايكو – مالي – 3 أهداف

إلياس عاشوري – تونس – هدفين

نيكولاس جاكسون – السنغال – هدفين

شريف ندياي – السنغال – هدفين

ويستمر السباق على صدارة الهدافين مع اقتراب الأدوار النهائية، حيث يسعى كل لاعب لتعزيز رصيده وتأمين موقعه في قائمة الأفضل تسجيليًا في نسخة 2025 من كأس أمم أفريقيا.