تقرير: نتنياهو يبعث برسالة طمأنة لإيران عبر بوتين تؤكد عدم نية إسرائيل الهجوم

الثلاثاء 6 يناير 2026 3:16 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 2:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 2:32 ص

 أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل غير مهتمة بالتصعيد في الوقت الحالي، ولا تنوي مهاجمة طهران.

وأوضحت "كان"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها، أن الرسالة تم نقلها خلال الأسابيع الأخيرة عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أجرى معه نتنياهو عدة مكالمات هاتفية، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تخشى من وقوع طهران في "خطأ في الحسابات" وشن ضربة استباقية ضد إسرائيل، مدفوعة باعتقادها بأن الهجوم الإسرائيلي بات وشيكا، مشيرة إلى أن رسالة نتنياهو تهدف إلى منع هذا السيناريو.

وفي سياق متصل، حذر نتنياهو خلال كلمة ألقاها في الكنيست اليوم، من أن أي هجوم إيراني ستكون له "عواقب وخيمة".


