أعلنت اللجنة العامة بالدائرة السادسة "بولاق الدكرور" في محافظة الجيزة، نتيجة الحصر العددي لجولة الإعادة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

وأظهرت مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق الدكرور عن تقدم حسام المندوه مرشح حزب مستقبل وطن على منافسه عربي زيادة مرشح حزب حماة الوطن.

وأدلى 51 ألفًا و51 ناخبًا بأصواتهم، من إجمالي 679 ألفًا و428 ناخبًا مقيدًا بالدائرة، بنسبة مشاركة بلغت 7.5%.



وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 47 ألفًا و32 صوتًا مقابل 4 آلاف و19 صوتًا باطلًا.

ويخصص لدائرة بولاق الدكرور 3 مقاعد فردية في مجلس النواب. وفاز في الجولة الأولى المرشح المستقل محمد إسماعيل ومرشح حزب العدل علي خالد خليفة.

وجاء توزيع الأصوات، وفقا للحصر العددي كالتالي:

حسام الحسيني المندوه (مستقبل وطن) 25304 صوتا.

عربي زيادة (حماة الوطن) 21728 صوتا.