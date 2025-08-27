الحكومة التايوانية تجري أول تعديل وزاري

أجرت الحكومة التايوانية، أول تعديل وزاري خلال ولاية الرئيس لاي تشينج - تي عقب انتكاسات سياسية.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها اختارت كونج مينج - هسين وزيرا للشئون الاقتصادية، ويحل محل كو جي - هوي الذي تنحى عن منصبه الأسبوع الماضي لأسباب صحية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأشار البيان، إلى أن التعديل الوزاري يشمل 15 مسئولا آخر، وأصبح شيه شونج - ليانج وزيرا للصحة ولين يي - جينج وزيرا للشئون الرقمية التي تتعامل مع مسائل الأمن السيبراني.

وسوف يتم تقديم الوزراء الجدد في إحاطة صحفية غدا الخميس.

ويأتي التعديل الوزاري فيما تتصاعد مشاكل لاي السياسية، حيث رفض الناخبون حملة دعمها الحزب الحاكم لتغيير تشكيلة البرلمان عن طريق عزل نواب المعارضة.

ويمكن لتلك الهزيمة أن تعمق المأزق السياسي وتعقد دفعة تايبية لتعديل الإنفاق الحكومي لردع الصين العدوانية بشكل متزايد.