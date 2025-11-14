العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها

أعلن وزير الزارعة والغابات التركية إبراهيم يوماقلي، مساء الخميس، العثور على حطام طائرة إطفاء ووفاة قائدها، وذلك بعد فقدان الاتصال بها.

وقال يوماقلي، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، إنه تم العثور على حطام طائرة إطفاء تابعة للمديرية العامة للغابات بعد أن فُقد الاتصال بها أثناء عودتها من كرواتيا.

وأضاف الوزير التركي أن حطام الطائرة تم العثور عليه بالقرب من مدينة سيني غربي كرواتيا.

وأعرب عن أحر تعازيه لعائلة الطيار ولمديرية الغابات وللشعب التركي، داعيا الله الرحمة للطيار الذي توفي في الحادث.

وذكر الوزير أن طائرتين من طراز "AT802" كانتا في كرواتيا لإجراء صيانة مجدولة، قضتا ليلتهما في مطار رييكا بكرواتيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح أنه بعد إقلاعهما إلى مطار زغرب، الساعة 5:38 بتوقيت تركيا (تغ+3) عادتا إلى مطار رييكا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف الوزير أنه خلال رحلة العودة، هبطت إحداها في المطار، فيما فُقد الاتصال بالطائرة الأخرى في الساعة 18:25 بتوقيت تركيا.

وبعد جهود البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الفرق الكرواتية تم العثور على حطام الطائرة بالقرب من مدينة سيني.