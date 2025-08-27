ناد يوناني يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يهتم نادي باناثينايكوس اليوناني بالتعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن باناثينايكوس يتطلع للتعاقد مع مصطفى محمد مع اقتراب رحيل مهاجمه فوتيس يوانيديس.

ويقضي مصطفى محمد موسمه الرابع مع نانت وسبق ولعب الثنائي بيدرو تشيريفيلا وألبان لافونت لاعبا نانت الفرنسي في النادي اليوناني.

وأشارت الصحيفة إلى أن نانت لن يتنازل عن خدمات مصطفى محمد بأقل من 10 ملايين يورو وهو المبلغ الذي سيكون محل نقاش لإنهاء الصفقة.

وبعد مباراتين في الدوري الفرنسي بالموسم الجديد، أصبح نانت أحد الفرق الأربعة التي لم تكسب نقطة واحدة حتى الآن، حيث عانى من هزيمتين 1-0 أمام ستراسبورج وباريس سان جيرمان على التوالي.