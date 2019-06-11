ترامب وآبي يبحثان هاتفيا الملف الإيراني

تحدث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث ملف إيران، وذلك قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء التي تستغرق 3 أيام للجمهورية الإسلامية، وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران، حسبما أعلنت طوكيو.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، ياشيهيدي سوجا، خلال مؤتمر صحفي، إن ترامب وآبي "تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك إيران".

وأضاف أن آبي، الذي سيصبح أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما، سيعقد محادثات مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، خلال الزيارة.

وأعلن سوجا أن زيارة آبي لإيران تصادف الذكرى السنوية التسعين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ويستعد آبي للعمل كوسيط بين الطرفين، حيث تتمتع اليابان بعلاقات ودية مع إيران، التي اعتمدت عليها اليابان لفترة طويلة في واردات النفط.

وخلال زيارته الأخيرة لليابان في أواخر مايو الماضي، لم يعارض ترامب خطة آبي لعقد اجتماعات مع القادة الإيرانيين، بينما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي زيارة رئيس الوزراء المزمعة بأنها "نقطة تحول".

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 مع إيران، وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات التي تهدف إلى عرقلة الاقتصاد الإيراني.

وفي منتصف مايو، سافر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى اليابان وحث قادة طوكيو على اتخاذ إجراءات لحماية الاتفاق.

وأعربت الدول الموقعة على الاتفاق- بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي- عن رغبتها في إنقاذه.