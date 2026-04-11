فرنسا تشدد على وقف إطلاق النار في لبنان

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على "احترام وقف إطلاق النار (بين إيران وأمريكا) وتطبيقه في لبنان".

وقال ماكرون، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، وأنهما ناقشا وقف إطلاق النار وحثا على عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ولم يذكر الرئيس الفرنسي المفاوضات في باكستان، ولكنه قال إنه وأردوغان "أكدا على الحاجة إلى حل دبلوماسي قوي ودائم".

وناقش الرئيسان التعاون في الصناعات الدفاعية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وأشار أردوغان، إلى أهمية الحفاظ على المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.

كما حذر أردوغان، من أحداث، مثل تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مما قد يؤدي إلى إفساد وقف إطلاق النار الحالي بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وكان ماكرون، أكد مجددا في وقت سابق، دعم فرنسا"لتعزيز التعاون الإقليمي في جنوب القوقاز"، قبل قمة المجتمع السياسي الأوروبي التي من المقرر أن تنعقد في الرابع من مايو في العاصمة الأرمينية يريفيان.

وتحدث ماكرون، مؤخرا مع قادة العالم الآخرين بشأن الحرب ويساعد في قيادة الجهود الرامية إلى مهمة تأمين الملاحة في مضيق هرمز بمجرد هدوء القتال، وكان نشطا بالأخص في الدفع إلى السلام في لبنان الذي خضع للانتداب الفرنسي سابقا ولديه علاقات وثيقة مع فرنسا.