سجن سيدة 15 عاما بتهمة تزوير محرر رسمي بمساعدة موظف في سوهاج

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 15 عاما؛ لقيامها بتزوير محرر رسمي بمساعدة موظف عام، بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير من العام الماضي، عندما وجهت النيابة للمدعوة "س. م" ربة منزل، تهمة تزوير محرر رسمي "شهادة وفاة زوجها"، بمساعدة موظف، بأن غيرت تاريخ الوفاة أمام الجهة الإدارية المنوطة، واستخراج تلك الشهادة لمنع ورثة المتوفي من الميراث.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.