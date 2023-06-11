القوات الجوية الأوكرانية تشن 18 غارة على مواقع تمركز روسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو شن 16 ضربة على مجموعات تمركز قوات روسية، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المعادية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول: "دمرت دفاعاتنا 4 طائرات استطلاع بدون طيار للروس من مختلف الأنواع، فخلال الـ 24 ساعة الماضية أصابت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية مركزين للقيادة و5 مجموعات من القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية ووحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار".

وفي المقابل، شن الروس هجومًا آخر على أوكرانيا، باستخدام 8 صواريخ، منها 4 صواريخ كروز الأرضية من طراز إسكندر، و35 طائرة مسيرة هجومية إيرانية الصنع من نوع شاهد ضد المنشآت العسكرية وأهداف البنية التحتية الحيوية.

ونجحت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية في تدمير صاروخين كروز و20 طائرة مسيرة هجومية بينما لا يزال احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية والضربات الجوية على كامل أراضي أوكرانيا مرتفعًا للغاية.