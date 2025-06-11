أب يشنق نفسه بعد إنهاء حياة أبنائه الثلاثة بسوهاج

لقي 4 أشخاص مصرعهم بقرية أولاد سالم قبلي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، حيث أنهى الأب، حياة أبنائه الثلاثة، بينهم طالب ثانوي، بسلاح أبيض "مطواة"، ثم شنق نفسه داخل المنزل.

وعلى الفور، نُقلت الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوصول 4 جثث من أسرة واحدة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، بينهم طالبة ثانوي.

توجهت وحدة البحث الجنائي، بمعاونة مجموعة من مركز شرطة دار السلام، إلى محل الواقعة، وتبيّن أن الأب هو من ارتكب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية أدت إلى خلافات أسرية.

حُرِّر محضر بالواقعة وفُرض كردون أمني حول المنزل محل الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.