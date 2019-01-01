ساسي يرفض استكمال مؤتمر أفضل لاعب

رفض فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي وصاحب جائزة أفضل لاعب في مباراة نسور قرطاج ومدغشقر استكمال المؤتمر الصحفي الخاص بجائزة افضل لاعب في المباراة.
وطلب المترجم الخاص للسادة الاعلاميين من ساسي التحدث باللغة العربية الفصحى وعدم التحدث باللهجة التونسية.
واستشاط اللاعب غضبا ورفض استكمال المؤتمر الخاص رافضا كافة المحاولات الخاصة من قبل مسئول الاعلامي للكاف لاستكمال المؤتمر.
وأكمل منتخب تونس عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب فوزه 3 / صفر على مدغشقر اليوم الخميس في دور الثمانية للمسابقة القارية.