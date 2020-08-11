ألمانيا: 966 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد "ربورت كوخ" الألماني، صباح اليوم الثلاثاء، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 966 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولا تزال أعداد الإصابة الجديدة في ألمانيا تقترب بذلك من تسجيل ألف حالة يوميا، وكان عدد الحالات تجاوز الألف للمرة الأولى منذ مايو الماضي يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وتراجع عدد الحالات التي تم تسجيلها يومي الأحد والاثنين، والسبب في ذلك هو أن مكاتب الصحة في ألمانيا لا تقوم جميعا بنقل بياناتها للمعهد خلال العطلة الأسبوعية.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا إلى 217 ألفا و293 حالة، على الأقل، منذ انتشار الفيروس، بحسب بيانات المعهد.

وأضاف "روبرت كوخ"، أنه تم تسجيل أربعة حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس في غضون يوم واحد، ليبلغ عدد حالات الوفاة حاليا 9201 حالة.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا 09. 1 أمس الاثنين، مقابل 17. 1 أمس الأول الأحد، ويعني ذلك أن كل مصاب بفيروس كورونا يمكنه نقل الإصابة لأكثر من شخص.

يذكر أن ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا كان في بداية أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يوميا.

وتراجعت الأعداد بشكل كبير في مايو الماضي، ثم بدأت في الزيادة مجددا منذ نهاية يوليو الماضي.

وأعرب خبراء عن قلقهم من احتمالية حدوث زيادة قوية في الأعداد، الأمر الذي قد يؤدي بمكاتب الصحة إلى استنفاد حدود قدراتها في تتبع سلاسل العدوى.