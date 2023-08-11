مسئول شؤون المغتربين في شينجيانج: نعمل على لم شمل الأسر ونسمح لهم بالزيارة

قال لي فوتشيانج، مدير أعمال شؤون المغتربين في شينجيانج، ذاتي الحكم، إن حكومة الإقليم تعمل على حماية الحقوق المشروعة للمغتربين الصينيين وأفراد أسرهم من خلال التنفيذ الشامل لـ"قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية حقوق المغتربين العائدين وأفراد أسرهم" و"لوائح شينجيانج لتطبيق قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية حقوق المغتربين العائدين وأفراد أسرهم".



وأضاف فوتشيانج خلال لقاء جمع مسؤولي الحكومة في مدينة أورومتشي بإقليم شينجيانج، غرب الصين، مع وفد من الصحفيين المصريين ومسؤولين من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن حكومة الإقليم تستكمل القوانين والقواعد والسياسات بشأن تحديد هوية المغتربين وأفراد أسرهم وإدارة الخروج والدخول والاستثمار وريادة الأعمال والمعيشة والإقامة وتلقي التعليم والزواج وإلخ.



وأوضح فوتشيانج أن المغتربون العائدون وأبناءهم وبناتهم يحصلون على درجات إضافية عند مشاركتهم في امتحانات قبول المدارس الثانوية والإعدادية؛ وأيضا يتمتع المغتربون وأفراد أسرهم المنشغلون في شركات التكنولوجيا المتقدمة والحديثة بخصم 15% من الضرائب، ويتمتعون بخصم 20% من الضرائب في حال تأسيس شركات صغيرة ومتناهية الصغر.



وأشار المسؤول في حكومة شينجيانج إلى دعم المغتربين في مجلس النواب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي على كافة المستويات للقيام بدور الاستشارة السياسية والرقابة الديمقراطية، لافتا إلى دعوة ممثلي المغتربين لزيارة شينجيانج للمشاركة في المؤتمرات وتقديم الاقتراحات.



ولفت فوتشيانج إلى عمل حكومة شينجيانج على تعزيز أعمال الحماية والمساعدة القنصلية للحفاظ على حقوق المغتربين في الخارج وفقا للقانون، وحل المشاكل والصعوبات التي تواجه المغتربين في الخارج وأفراد أسرهم، ومساعدتهم على البقاء في الدول المضيفة، موضحا اهتمامهم كثيرا بالمزايا الفريدة للمغتربين في بناء "الحزام والطريق"، ودعمهم للدفع والمشاركة في هذه العملية حتى يستفيدون منها.



وعن تنظيم الندوات الافتراضية للمغتربين في الخارج، قال فوتشيانج إن جمعية شينجيانج للصداقة الخارجية قامت خلال فترة الجائحة بإقامة منصة افتراضية، ونظمت ندوات لمسؤولي جمعيات المغتربين الصينيين في 20 دولة، في 27 سبتمبر عام 2021، فشارك فيها من مصر 6 مغتربين وطلاب مبتعثين مقيمين فيها، حيث عرضوا أحوال عملهم وحياتهم ودراستهم في مصر، واطلعوا على مدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شينجيانج، وسجلوا مشاعرهم العميقة تجاه شينجيانج والصين.



وأضاف فوتشيانج أن المغتربون العائدون وأفراد أسرهم عرضوا أيضا إنجازات شينجيانج في تحقيق الاستقرار والتنمية والحياة السعيدة لأبناء الشعب من كافة القوميات، وسردوا قصص شينجيانج من كافة الأبعاد والزوايا، وكذّبوا الأكاذيب المفتعلة من الولايات المتحدة والدول الغربية حول شينجيانج بالقصص الحقيقية.



وعن السماح للمغتربين بزيارة أقربائهم في شينجيانج، أوضح فوتشيانج أنه بعد تعديل سياسة الوقاية والسيطرة على جائحة كورونا، قبلت الحكومة دعوات المغتربين الغفيرة في الخارج، ونظمت في النصف الأول من 2023 زيارات للمغتربين المقيمين في تركيا وكازخستان لأقربائهم في شينجيانج.



وقال فوتشيانج أنه في المرحلة القادمة، ستعمل الحكومة وفقا لرغبات المغتربين في الخارج، وتنسق مع سفاراتها في الخارج وتنظم فعاليات "لم الشمل" بين المغتربين وأقربائهم في شينجيانغ، وتشجع وتدعم المغتربين وأقربائهم في شينجيانج لتعزيز التواصل عن طريق زيارة الأسر ولم الشمل في الخارج والتواصل الافتراضي والاتصال الهاتفي أيضا.