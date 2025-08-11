العراق: السوداني يفتتح مشروع توسعة إنتاج محطة كهربائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة بسماية الغازية الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى 5 آلاف ميجا واط جنوب شرقي بغداد.

وقال السوداني خلال مراسم افتتاح وحدة التوسعة لهذه المحطة نفتتح اليوم وحدة التوسعة الإضافية لمحطة بسماية الغازية الاستثمارية، التي ستضيف 300 ميجاواط إلى إنتاج المحطة لتصبح طاقتها الكلية 5000 ميجاواط.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت مؤخرا أن مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، سجلت رقما قياسيا غير مسبوق في البلاد عندما تجاوزت معدلات الإنتاج سقف 28 ألف ميجا واط.

كما شرع العراق بتنفيذ خطة واسعة النطاق لإنتاج 12 ميجاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية وشركات صينية وسعودية وإماراتية ضمن مشروع حكومي للتوجه نحو الطاقة النظيفة.