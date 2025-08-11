وزير الخارجية: لا نمانع نشر قوات دولية في غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الجهود المصرية تنصب حاليًا على الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، مساء الاثنين، أن الجهود تستهدف منع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ أي قرارات غير مسئولة بتوسيع العمليات العسكرية ونطاق الاحتلال والسيطرة على القطاع.

وأوضح أن مصر تعتزم بعد وقف الحرب عقد مؤتمر القاهرة الدولي؛ للتركيز على التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يؤشر لبدء عملية سياسية وأفق سياسي، يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية في مدى زمني محدد.

وأكد أن «مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة؛ لتمكين السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تجسيد دولته، وبما يضمن الأمن لكل الأطراف، بما فيها إسرائيل».

وأشار إلى حرصه على تناول تلك القضايا خلال اتصالاته ولقاءاته مع الأطراف الإقليمية، مستشهدًا باتصالاته بنظرائه في تركيا والسعودية وقطر، والجانب الأمريكي.