وزير الدفاع الإيطالي يلوح بإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل: فقدت الصواب والإنسانية

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، في مقابلة نشرت الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية «فقدت الصواب والإنسانية» فيما يتعلّق بغزة، مشيرًا إلى انفتاحه على إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قال كروسيتو لصحفية «لا ستامبا»: «إن ما يحصل غير مقبول. لا نواجه عملية عسكرية تتسبب بأضرار غير مقصودة، بل نكران تام للقانون والقيم المؤسِّسة لحضارتنا».

وأضاف: «نحن ملتزمون فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، لكن علينا الآن إيجاد طريقة لإجبار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على التفكير بوضوح، تتجاوز مجرّد الإدانة».

وردا على سؤال بشأن احتمال فرض عقوبات دولية على إسرائيل، قال كورسيتو إن «احتلال غزة وبعض الأعمال الخطيرة في الضفة الغربية تشكّلان تحولا كبيرا ينبغي أن تُتّخذ قرارات في مواجهتها تُجبر نتنياهو على التفكير».

وواصل: «لن تكون خطوة ضد إسرائيل، بل طريقة لحماية الناس من حكومة فقدت الصواب والإنسانية»

وأكمل: «علينا دائما التمييز بين الحكومات والدول والشعوب ودياناتهم. ينطبق الأمر على نتنياهو كما ينطبق على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين اللذين باتت أساليبهما للأسف متشابهة بشكل خطير».

وجاءت تصريحاته بعدما دافع نتنياهو عن خطته للسيطرة على مدينة غزة، واستهداف ما تبقى من معاقل حماس، والتي أثارت انتقادات من أنحاء العالم.

ورفضت إيطاليا الانضمام إلى صفوف بلدان أخرى أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين. ودافع كروسيتو عن موقف بلاده بقوله إن «الاعتراف بدولة لا وجود لها يحمل خطر التحوّل إلى مجرّد استفزاز سياسي في عالم تقتله الاستفزازات».