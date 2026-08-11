 شرطة جنوب أفريقيا: العثور على جثث ما لا يقل عن 14 من عمال المناجم الحرفيين في منجم مهجور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شرطة جنوب أفريقيا: العثور على جثث ما لا يقل عن 14 من عمال المناجم الحرفيين في منجم مهجور

شرطة جنوب أفريقيا
شرطة جنوب أفريقيا
 جوهانسبرج - (أب)
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 - 12:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 - 12:07 م

قالت الشرطة في جنوب أفريقيا إنه تم العثور على جثث ما لا يقل عن 14 من عمال المناجم الحرفيين وعشرات المصابين في منجم مهجور.

وأوضحت الشرطة، أنه تم العثور على جثث العمال في منجم بالقرب من مدينة روستينبورج، على بعد نحو 130 كيلومترا شمال غرب جوهاسبرنج.

ولم تقدم الشرطة على الفور المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

يشار إلى أن هناك عشرات الآلاف من عمال المناجم الحرفيين يعملون بصورة غير قانونية في مناجم الذهب والبلاتين التي لم تعد تستخدمها شركات التعدين. وغالبا ما يعمل العمال غير الرسميين بدون معدات سلامة ملائمة.

وتعد روستينبورج مركزا لتنقيب عن البلاتين في جنوب أفريقيا، التي لديها أكبر احتياطي بلاتين في العالم.

 


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