7 مرشحين لخلافة جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي

غداة إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالة جون بولتون، مستشاره للأمن القومي، الذي كان على خلاف معه بشأن العديد من الملفات الساخنة من إيران إلى كوريا الشمالية، مرورا بأفغانستان، ورصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، أسماء 7 مرشحين لخلافة بولتون.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن من بين المرشحين تشارلز كوبرمان، وهو مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريجان، ونائب مستشار الأمن القومي المقال جون بولتون منذ يناير الماضي، وقد صرح هوجان جيدلي ، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، بعد إقالة بولتون بأن كوبرمان البالغ من العمر 56 عاما سيكون قائم بأعمال مستشار الأمن القومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمين بالأعمال في إدارة ترامب يبقون في مواقعهم لفترات زمنية طويلة، لكن كون كوبرمان ضمن في الدائرة المقربة من بولتون يمكن أن يقصر مدة ولايته، إلا أنها اشارت إلى أن الرئيس ترامب أعرب عن تقديره لأسلوب كوبرمان في عرض الحقائق مقارنة ببولتون المدفوع بأبعاد أيديولوجية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله "إن ترامب حينما يريد ملخص يتعلق بالتخطيط طويل الأجل للأمن القومي، كان يفضل أن يستعرضها كوبرمان بدلا من بولتون".

وتابعت الصحيفة أن من بين المرشحين أيضا المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون، والذي كان مطلع بشكل مباشر على الصدامات بين بولتون، الذي لم يتراجع مطلقًا عن موقف المتشدد بشأن كوريا الشمالية، والرئيس ترامب، الذي يحاول إقناع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بالمسار الخاص بنزع السلاح النووي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم طرح اسم بيجون البالغ من العمر 56 عاما لخلافة جون هنتسمان جونيور، السفير الأمريكي لدى روسيا الذي استقال من منصبه الشهر الماضي، وفي النهاية تم إسناد المنصب إلى جون سوليفان، نائب وزير الخارجية مايكل بومبيو.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن البيت الأبيض لم يرد على طلب للتعليق حول ما إذا كان بيجون قد أجرى مقابلة مع ترامب مؤخرًا لترشيحه لمنصب مستشار الأمن القومي.

وعمل بيجون سكرتير تنفيذي لمجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، وفي أغسطس 2001 كان بيجون مع الرئيس بوش عندما تلقى موجزًا يوميًا يحتوي على مقال بعنوان "بن لادن عازم على مهاجمة الولايات المتحدة".

ويدخل بورصة الترشيحات أيضا المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، وهو محامي انضم إلى وزارة الخارجية في عهد الوزير السابق، ريكس تيلرسون، هو أحد الناجين الباقين من حقبة تيلرسون.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية مطلع على علاقة هوك مع ترامب إنهما "يتواصلان بشأن إيران"، وأن "الرئيس سعيد بالاستراتيجية المتبعة في هذا الشأن".

ورجحت "نيويورك تايمز" أن يحظى هوك البالغ من العمر 51 عاما بدعم من كبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، والذي حاول من قبل دفع حلفائه إلى مناصب رفيعة المستوى في الإدارة الأمريكية، ولكن هوك مرتبط بملف آخر حيث يستعد لتولى جانب من مهام المبعوث الأمريكي لعملية السلام بالشرق الأوسط جيسون جرينبلات، الذي يغادر منصبه قريبا.

ومن بين الأسماء المطروحة أيضا، الكولونيل السابق بالجيش الأمريكي دوجلاس ماكجريجور، وقالت "نيويورك تايمز" إن من المؤكد أن ترامب يعرف ماكجريجور، الذي كتب عدة كتب عن إعادة تنظيم الجيش، لكن الأهم من ذلك بالنسبة لترامب هو ظهور ماكجريجو بشكل متكرر في أحد برامجه المفضلة على شاشة قناة فوكس نيوز والذي يقدمه تاكر كارلسون.

وأضافت الصحيفة أنه عندما قرر ترامب في يونيو الماضي في اللحظة الأخيرة إلغاء الضربات على إيران، استمع إلى كارلسون من أي ضربة ضد إيران قد تكون قاتلة سياسيا، وكان ماكجريجور قد دعم ذلك الرأي بأسباب منطقية.

ورأت الصحيفة أن العروض التليفزيونية القوية قد لا تكون مقياس، منوهة إلى أن ترامب كان معجب بأداء بولتون خلال ظهوره على شاشاة "فوكس نيوز" قبل تعيينه مستشار الأمن القومي.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد جرينيل، ضمن المرشحين للمنصب ووصفته بأنه محبوب من الرئيس الأمريكي، موضحة أنه في بعض الأحيان كان جرينيل يحاكي الأسلوب الدبلوماسي الصاخب لترامب، فبعد فترة وجيزة من بدء منصبه في برلين، أثار إزعاج السياسيين هناك من خلال تحذير الشركات الألمانية من التعامل مع إيران.

يذكر أن جرينيل البالغ من العمر 52 عامت وهو شاذ، معروف بالدفاع بحماس عن مواقف ترامب، حتى عندما اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات للتراجع بشأن الحقوق المدنية للشواذ والمتحولين جنسيا.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن جرينيل أطلع مقربين منه بأنه قد تم ترشيحه للعديد من المناصب رفيعة المستوى، حيث تم طرح اسمه هذا العام كمرشح محتمل لشغل منصب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذي شغلته في النهاية كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية السابقة لدى كندا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع القول إنه "يتوقع إجراء مقابلة مع جرينيل لخلافة بولتون".

من جهته، تطرق السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى 3 أسماء مرشحة لخلافة بولتون وهم الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، والمبعوث الخاص لإيران براين هوك، وريكي واديل، نائب مستشار الأمن القومي السابق، اتش ار ماكماستر، الذي غادر البيت الأبيض العام الماضي.

وقال جراهام إن "كيلوج يتمتع بالكفاءة والقدرة وثقة الرئيس"، كما صرح بأن "ترامب ذكر ريكي واديل بالاسم"، موضحا أن واديل لديه إلمام بالأمور المتعلقة بمجلس الأمن القومي والطريقة التي يجتمع بها".