السويد ترفع ميزانيتها الدفاعية لتحقيق هدف الناتو البالغ 2% من الناتج المحلي

تعتزم السويد المرشحة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) زيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من العام المقبل، لتحقيق هدف الإنفاق العسكري الذي حدده الحلف الدفاعي الغربي للأعضاء في الحلف.

وأعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون عن هذه الزيادة اليوم الاثنين، وفقا لوكالة "تي تي" للأنباء. وبشكل إجمالي، ستتم زيادة ميزانية السويد الدفاعية بنحو 2ر2 مليار يورو (36ر2 مليار دولار).

وقال جونسون إنه سيتم تخصيص 58 مليون يورو كرسوم إدارية للحلف الدفاعي "لأننا نفترض أننا سنصبح أعضاء في حلف الناتو".

وكانت السويد قد تقدمت مع فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو في مايو 2022.

وأًصبحت فنلندا عضوا في الحلف منذ بداية أبريل، إلا أن السويد لم تحصل بعد على موافقة تركيا والمجر للانضمام للحلف.

وجددت الدول الأعضاء في حلف الناتو تأكيدها على تحقيق هدف إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال قمة الحلف الأخيرة التي عقدت في فيلنيوس في يوليو الماضي.