طقس اليوم: حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء، تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 34 21

بنها 33 23

دمنهور 32 23

وادي النطرون 34 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 31 21

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 23

العريش 31 21

رفح 30 20

رأس سدر 34 23

نخل 33 15

كاترين 27 14

الطور 32 25

طابا 31 20

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 31 22

العلمين 30 21

مطروح 29 22

السلوم 32 21

سيوة 33 19

رأس غارب 34 26

الغردقة 34 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 27

أبو رماد 34 26

رأس حدربة 32 25

الفيوم 33 23

بني سويف 33 22

المنيا 34 22

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 37 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 26

الوادي الجديد 37 21

أبوسمبل 37 24

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى



مكة 40 29

المدينة 44 31

الرياض 43 28

المنامة 38 32

أبوظبي 42 31

الدوحة 39 31

الكويت 46 32

دمشق 35 18

بيروت 29 25

عمان 31 19

القدس 28 18

غزة 29 25

بغداد 40 25

مسقط 32 26

صنعاء 27 14

الخرطوم 35 26

طرابلس 33 27

تونس 31 22

الجزائر 26 20

الرباط 27 15

نواكشوط 34 26

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى



أنقرة 26 11

إسطنبول 29 20

إسلام آباد 35 24

نيودلهي 33 25

جاكرتا 31 23

بكين 31 19

كوالالمبور 31 24

طوكيو 29 23

أثينا 31 21

روما 28 17

باريس 21 11

مدريد 30 16

برلين 23 13

لندن 20 10

مونتريال 21 09

موسكو 21 11

نيويورك 27 17

واشنطن 27 14

أديس أبابا 20 13