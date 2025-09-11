أسطول الصمود العالمي يتجه الى بنزرت أقصى شمال تونس

توجهت سفن أسطول الصمود العالمي إلى مدينة بنزرت أقصى شمال تونس في محطته الأخيرة قبل الإبحار إلى قطاع غزة، في مسعى لكسر الحصار من حوله.

وأعلنت اللجنة المنظمة للأسطول عن وصول 10 سفن على متنها نشطاء من عدة دول إلى الميناء الترفيهي للمدينة حتى ظهر اليوم. ومن المتوقع التحاق 20 سفينة أخرى.

وأرجأ الأسطول رحلته الإنسانية لكسر الحصار حول قطاع غزة، التي كانت مقررة أمس الأربعاء من ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة، حيث احتشد الآلاف لوداعه، لدواعي أمنية ومناخية وأخرى لوجيستية.

ولم يتضح بعد موعد الإبحار من ميناء بنزرت، حيث من المقرر أن يحتشد أيضا الآلاف من الأهالي هناك لإعلان الدعم والتضامن مع الأسطول والفلسطينيين في غزة.