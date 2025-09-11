 إنذارات للمنتفعين بالأراضي الفضاء في رأس البر للإسراع في إجراءات البناء - بوابة الشروق
الخميس 11 سبتمبر 2025 12:59 ص القاهرة
إنذارات للمنتفعين بالأراضي الفضاء في رأس البر للإسراع في إجراءات البناء

حلمي ياسين
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 12:52 ص | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 12:52 ص

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي غير المستغلة والمنشآت بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.

وأوضحت "الصديق" في بيان لها اليوم، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض المخطط التفصيلي والخرائط الخاصة بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى مناقشة تقسيمات الأراضي بالمنطقة.

وتابعت نائب المحافظ أعمال اللجنة، ووجهت بضرورة إرسال إنذارات إلى المنتفعين بالأراضي الفضاء لسرعة السير في إجراءات الترخيص والبناء، مع الالتزام بإتمام البناء خلال المدة المقررة، أسوة بما هو معمول به في المدن الجديدة، وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للأراضي ودفع عجلة التنمية العمرانية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى تطوير مدينة رأس البر وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في لقاءات سابقة.

