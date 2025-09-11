 الغربية.. قافلة بيطرية مجانية تعالج 1200 رأس ماشية و5 آلاف طائر في قرية سحيم - بوابة الشروق
الخميس 11 سبتمبر 2025 5:52 م القاهرة
الغربية.. قافلة بيطرية مجانية تعالج 1200 رأس ماشية و5 آلاف طائر في قرية سحيم

علاء شبل
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 5:32 م | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 5:32 م

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية في قرية سحيم التابعة لمركز السنطة، ضمن فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجًا في إطار مبادرة «حياة كريمة».

أقيمت القافلة برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وأوضح الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن القافلة التي شارك فيها مدير الإدارة البيطرية بمركز السنطة قدّمت خدمات بيطرية شاملة للأهالي. وشملت الفعاليات الكشف والعلاج لـ1200 رأس من الماشية، و5,650 طائرًا، إلى جانب صرف التحصينات والأدوية اللازمة.

وأضاف عبد العزيز أنه جرى رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريعها لمضادات الطفيليات الداخلية، مع تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل لدى الإناث باستخدام جهاز السونار (الموجات فوق الصوتية)، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين في مختلف المجالات.




